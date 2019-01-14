Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Tatvan'da Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

1 saat önce

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 7. aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

Tatvan'da Aile Sağlığı Merkezi Açıldı, System.String[]
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde 7. aile sağlığı merkezi hizmete açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, yeni açılan aile sağlığı merkezlerinin Tatvan'da yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilmesini sağlayacağını söyledi. Dr. Okur, "Yaşam aile sağlığı merkezi diye adlandırılan bu merkez, Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet verecektir. Aile sağlığı merkezinde ilk aşamada 2 hekim ve 2 hemşire görev yapacak. Nüfus artış durumuna göre 6 hekime kadar artırılması planlanıyor. Merkezde; hasta muayenesi, enjeksiyon ve pansuman, laboratuvar tetkikleri, gebe loğusa, sağlam çocuk takipleri, aşılama hizmetleri, aile planlaması, küçük cerrahi müdahaleler gibi birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri verilecek" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis, Tatvan, Güncel
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