Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Aile Ziyaretleri

Tatvan'da Aile Ziyaretleri

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hayata geçirilen "Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi" projesinden faydalanan çocukların ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

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Bitlis'in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde hayata geçirilen "Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi" projesinden faydalanan çocukların ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Tatvan SYDV Müdürü Mesut Karaman, Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi Müdürü Ecvet Aydoğdu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Gönendi tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretleri kapsamında "Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Evi" projesinden faydalanan çocukların aileleriyle bir araya gelindi. Proje ile ilgili bilgilendirmenin yapıldığı ziyaretlerde, ayrıca ailelerin proje ile ilgili fikirleri de alındı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

Karaman, Bitlis, Tatvan, Güncel
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