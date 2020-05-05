Tatvan'da alt ve üst yapı çalışmaları - Son Dakika

Tatvan ilçesinde belediye ekiplerince alt ve üst yapımı çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü nedeniyle alt yapı çalışmalarına kısıtlama getirdiklerini söyledi.

Salgınla mücadele sürecinin olumlu ilerlediğini kaydeden Geylani, şunları kaydetti:

"Bu şekilde devam ederse önümüzdeki günlerde alt yapı ekip sayımızı arttırarak çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bunun yanında üst yapı çalışmalarımız da devam ediyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerimizin yol ve kaldırım ile peyzaj çalışmalarını hızlı şekilde yapıyoruz. Herkesin bilmesini istiyorum ki bu yıl Tatvan'ın değişim yılı olacak."