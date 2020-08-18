Tatvan'da alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında başlatılan çalışmalar kapsamında 40 yıllık su boruları yenilendi.

Eski su boruları, ilçedeki bir alış veriş merkezi önünde sergilendi.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 1980'de yapılan alt yapının yetersiz kalması nedeniyle yeni alt yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İlçe genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarını tamamen yenilediklerini anlatan Geylani, şunları kaydetti:

"Bir şehir düşünün, o şehirde yaşam var ama kalbi besleyen damarlar çürümüş ve yıpranmış. Biz de bu şehirde açık kalp ameliyatı yapıyoruz. Elbette ki bunun gündelik yaşamımıza etkisi olacak. Bu sorunların üstesinde de hep birlikte geleceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması birinci önceliğimiz." dedi.