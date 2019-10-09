Son Dakika Haberleri: Tatvan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Tatvan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Tatvan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Belediyesince yürütülen alt yapı çalışmaları sürüyor.

Tatvan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediyesince yürütülen alt yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki 7 mahallede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Fatih, Dumlupınar, Sosyal ve Hidayet mahallelerindeki çalışmaların da devam ettiğini belirten Geylani, şunları aktardı:

"İlçemizin farklı noktalarında içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Cumhuriyet, Karşıyaka, Kale, Şirinevler, Bahçelievler, Kültür ve Esentepe mahallelerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarımız şu an Fatih, Dumlupınar, Sosyal ve Hidayet mahallelerinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Alt yapı çalışması tamamlanan yerlerde üst yapı çalışması yürütülüyor. Yüz ölçümü olarak şu ana kadar alt yapı çalışmasının yüzde 50'si tamamlanmış durumda."

Mehmet Emin Geylani, Dumlupınar, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:41 Kaynak: AA
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