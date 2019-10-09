Tatvan'da alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesince yürütülen alt yapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki 7 mahallede alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Fatih, Dumlupınar, Sosyal ve Hidayet mahallelerindeki çalışmaların da devam ettiğini belirten Geylani, şunları aktardı:

"İlçemizin farklı noktalarında içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Cumhuriyet, Karşıyaka, Kale, Şirinevler, Bahçelievler, Kültür ve Esentepe mahallelerinde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarımız şu an Fatih, Dumlupınar, Sosyal ve Hidayet mahallelerinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Alt yapı çalışması tamamlanan yerlerde üst yapı çalışması yürütülüyor. Yüz ölçümü olarak şu ana kadar alt yapı çalışmasının yüzde 50'si tamamlanmış durumda."