Tatvan'da alt yapı ve yol çalışmaları - Son Dakika

Tatvan'da alt yapı ve yol çalışmaları

Tatvan Belediyesince alt yapısı tamamlanan mahallelerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesince alt yapısı tamamlanan mahallelerde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka, Fatih, Kültür, Şirinevler ve Dumlupınar mahalleleri, Menekşe Caddesi ile Şifa Sokak'ta yol yapım çalışması yaptı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, kentteki yolların yenilenme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçenin daha güzel görünüme kavuşturulması için ekiplerin çalıştığını belirten Geylani, "Mahallelerde alt yapı çalışmalarının ardından yollar yenileniyor. Şirinevler ve Kültür mahallelerindeki çalışmalarda sona yaklaştık. Karşıyaka Mahallesi Şifa Sokak'ta çalışmaları bitirdik. Menekşe Caddesi ile Fatih Mahallesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde de alt yapı yenileme ve doğal gaz çalışmaları planlanan şekilde ilerliyor. Bu senenin sonunda inşallah tüm mahallelerimizde ve Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı çalışmaları ile yol yapım ve yenileme çalışmalarının büyük bir kısmını bitirerek hem alt yapısı hem de üst yapısı tamamlanmış bir şehir ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

Şirinevler, Karşıyaka, Tatvan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:05 Kaynak: AA

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