Tatvan'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 'asayiş ve güvenlik toplantısı' düzenlendi.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde 'asayiş ve güvenlik toplantısı' düzenlendi.
Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda ilçenin asayiş ve güvenlik durumu masaya yatırıldı. İlgili kurum amirlerinden asayiş ve güvenliğin son durumuyla ilgili bilgi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, ilçe genelinde asayiş ve güvenlik noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.
Toplantıya kurum amirleri ve STK
temsilcileri katıldı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:02 Kaynak: İHA
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