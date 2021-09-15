Tatvan'da aşılama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tatvan'da aşılama çalışmaları devam ediyor

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki köy ve mezralarda aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kentteki köy ve mezralarda aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe genelinde aşı çalışmaları yürüten mobil sağlık ekipleri, Kıyıdüzü köyündeki tarlalarda çalışan çiftçileri aşıladı. Mobil ekipte görevli hemşire Pınar Küçükçayır, aşıya ulaşamayan çifçileri aşılamak için köye geldiklerini belirterek, bütün vatandaşların aşıya karşı duyarlı olmalarını istediklerini söyledi. Çiftçi Mehmet Emin Aslan ise ekiplere teşekkür ederek, "Çiftçiyiz, domates ekiyoruz. Yanımıza kadar geldiler, aşımızı yaptılar. Bu çok iyi oldu, memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. İkinci aşımızı olduk." diye konuştu.

Son Dakika

50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti

Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor

Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı

BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor

6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı

iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri

Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm