Tatvan'da aşure etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerler aşure etkinliği düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezindeki (ADEM) kursiyerler aşure etkinliği düzenledi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan'ın öncülüğünde ADEM binasında düzenlenen etkinlikte davetlilere ve kurs hocalarına aşure ikram edildi. Etkinlikte ADEM Müdürü Hatice Piral ve kurs hocalarıyla bir araya gelen Özkan, yapılan çalışmalar ve devam eden kurslar hakkında bilgi aldı. Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kazım Acar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AK Parti'den "En az 10 vekil daha istifa edecek" iddiasına yanıt: Başka bir istifa beklemiyoruz

Karaman'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçakladı

MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci şehri açıklaması: Gerekirse biz kurarız, Adnan Polat'ın da hayır için kapısını çalarız