Tatvan'da atıl durumdaki okul binası, yemekhaneye dönüştürüldü - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde atıl durumdaki okul binası, taşımalı eğitim gören öğrenciler için yemekhaneye dönüştürüldü.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, yaptığı açıklamada, tadilat ve yenileme çalışmalarıyla atıl durumdaki binanın modern bir yemek tesisine dönüştürüldüğünü söyledi.

Tesisin salgın dönemi sonrası ihtiyaç durumuna göre hizmete açabileceğini ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"2021-2022 eğitim öğretim yılında Bitlis merkez ve Tatvan ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemekleri bu tesiste hazırlanacak. İçinde bulunduğumuz bina eskiden Atatürk Lisesi binasıydı ve atıl durumdaydı. Geçen yıl arkadaşlarımızla karar verdik. Yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları neticesinde burayı bir yemekhane ve mutfağa çevirdik. İlçemizde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yemeği bundan sonra burada yapılacak ve bazı öğrencilerimiz burada yemek yiyecek, bazılarına da taşımalı sistemle yemek ulaştırılacak. Biz burada yemeğimizi pişireceğiz, okul müdürümüz araç kiralayarak öğrencilerimizin ve aşçıların nezaretinde yemekleri dağıtılacak."