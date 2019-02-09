Tatvan'da 'Av Komisyonu' Toplantısı
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin 'Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin 'Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
başkanlığında Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak olan av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar görüşüldü. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan
, çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:00 Kaynak: İHA
Son Dakika! Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak
Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu