Son Dakika Haberleri: Tatvan'da 'Av Komisyonu' Toplantısı

Tatvan'da 'Av Komisyonu' Toplantısı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin 'Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Tatvan'da 'Av Komisyonu' Toplantısı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2019-2020 av dönemine ilişkin 'Av Komisyonu' toplantısı yapıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, ilçe genelinde avlanma zamanları, avcı başına günlük avlanma limitleri, avlanması yasak olan av hayvanları türleri ve ava kapatılacak alanlar ile avlanmaya ilişkin diğer hususlar görüşüldü. Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, çevreyi korumaya ve doğal yaşamın dengesini bozmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:00 Kaynak: İHA

Mehmet Ali Özkan, Bitlis, Tatvan, Güncel
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