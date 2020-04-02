Tatvan'da banka ve market önlerinde güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

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Tatvan'da banka ve market önlerinde güvenlik önlemleri alındı
6 saat önce
Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka şubeleri ile marketlerin önünde sosyal mesafenin korunması amacıyla önlem alındı.
Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında banka şubeleri ile marketlerin önünde sosyal mesafenin korunması amacıyla önlem alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, özel güvenlik görevlilerinin, çocukların marketlere girişini engellemek, banka ve marketlerin önlerinde yığılmaları önlemek, caddede yürüyenlerin mesafelerini korumalarını sağlamak ve denetlemek üzere görevlendirildiği belirtildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tatvan Belediyesi zabıta ekiplerinin de iş yerlerinde hijyen, ve gıda denetimlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kurallara uymayan iş yeri sahiplerine ve müşterilere cezai işlem uygulandığı vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:18 Kaynak: AA
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