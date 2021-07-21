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Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi

21.07.2021 15:33
Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bayramlaşma programı düzenledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bayramlaşma programı düzenledi.

Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programda aşı standı kuruldu, 1. ve 2. doz aşılarını yaptırmayan davetlilerin aşıları yapıldı.

Programda konuşan Kaymakamı Tekin Erdemir, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının önemine değinen Erdemir, "İlimizde aşı oranının artırılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bayramlaşma programımızı aşı kampanyasıyla taçlandırdık. İlimizdeki aşı oranını kısa zamanda yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Rıdvan Kulu ise, bayramlaşma programlarında oluşan kalabalığı fırsata çevirdiklerini dile getirerek, "Ekiplerimiz burada 48 doz aşı yaptı. İlçemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Kovid-19 aşısıyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. İlçemizde aşı olmak isteyenlerin oranı oldukça fazla." diye konuştu.

Programa, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Öğretmenevi, Erdemir, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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