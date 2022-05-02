Tatvan'da bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye bünyesindeki alış veriş merkezinde düzenlenen programda Vali Yardımcısı Vekili İzzet Cem Eser, katılımcıların bayramını kutlayarak, "Allah, ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde nice bayramlar geçirmenizi nasip eder İnşallah." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Program kapsamında Eser, Geylani ve diğer katılımcılar, 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekatı ziyaret ederek, askerlerin bayramını kutladı.

Katılımcılar daha sonra kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutladı, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin evlerini ziyaret etti.