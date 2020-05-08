Tatvan'da berber ve kuaför işletmecilerine salgından korunma yöntemleri anlatıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde berber ve kuaför işletmecilerine salgından korunma yöntemleri anlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskinin devam ettiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı tutulan berber ve kuaförlerin 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını hala devam etmekte. Bu nedenle berberlerimizde randevulu sisteme geçildi. Bu işletmecilerden isteğimiz, kurallara uymalarıdır. Zaten zabıta ekiplerimiz de sürekli kontrol edecekler. İlaçlama ekibimiz gerekli eğitimleri verdi. İşletmecilere siperlik maske, cerrahi maske ve dezenfekte hediye ettik. Şimdiden berber ve kuaför işletme sahiplerine hayırlı işler diliyorum."