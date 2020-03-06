Tatvan'da "beyincik sarkması" ameliyatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da 'beyincik sarkması' ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Tatvan'da "beyincik sarkması" ameliyatı yapıldı

6 saat önce

Bitlis'te beyincik sarkması teşhisi konulan çocuk, Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bitlis'te beyincik sarkması teşhisi konulan çocuk, Tatvan Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşındaki Ahmet Karabalık'ın duruş bozukluğu, yürüme bozukluğu, sık düşme ve dengesiz hareketler şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yapılan muayenenin ardından hastaya beyincik sarkması teşhisi koyduklarını ifade eden Gezer, "Hastanemizde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Başarılı geçen ameliyatın üçüncü haftasındayız ve gözlemlerimiz devam ediyor. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Bu tür ameliyatlar çok ender yerlerde yapılıyor." dedi.

Tatvan'da beyincik sarkması ameliyatı yapıldı

Burak Gezer, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da "beyincik sarkması" ameliyatı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]