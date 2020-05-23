Tatvan'da bir caddeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi - Son Dakika

Caddede gerekli düzenlemeleri yaparak daha kullanışlı ve güvenli hale getireceklerini anlatan Geylani, aldıkları kararın hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani , gazetecilere yaptığı açıklamada, trafiğin yoğun olduğu caddelerden birine meclis kararıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi kavşağından başlayarak Sorgun Asker Kışlası'na kadar uzanan yaklaşık 15 kilometrelik caddeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi verildi.

Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen olağan meclis toplantısında bazı caddelere yeni isimler verildi.

Bitlis 'in Tatvan ilçesinde bir caddeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın ismi verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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