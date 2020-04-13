Tatvan'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Tatvan'da bir köy daha karantinaya alındı
6 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Yediveren köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Yediveren köyü (mezraları hariç) merkezinin bugün saat 12.00 itibariyle karantinaya alındığı belirtilerek, vatandaşların tedbirlere uyması istendi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:12 Kaynak: İHA
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