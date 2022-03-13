Tatvan'da bowling turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da bowling turnuvası düzenlendi

13.03.2022 09:54
Tatvan'da bowling turnuvası düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından bowling turnuvası düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından bowling turnuvası düzenlendi.

Yaşam Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvada kazananın dostluk olduğunu belirten Geylani, "Esnaflarımızla birlikte organize ettiğimiz turnuvaya yoğun katılım oldu. Finalde 70 yarışmacı güzel bir mücadele ortaya koydu. Dereceye giren katılımcıları tebrik ediyor, yoğun katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Mehmet Emin Geylani, alışveriş merkezi, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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