-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu - Son Dakika

-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

22.01.2021 15:35

- Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuklar nedeniyle çatılardaki buz sarkıtlarının boyu bir metreyi buldu.

- Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuklar nedeniyle çatılardaki buz sarkıtlarının boyu bir metreyi buldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi, çatılarda boyu bir metreyi bulan sarkıtların oluşmasına neden oldu. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan binalara çatıların temizlenmesiyle ilgili yazı yollayan Tatvan Belediyesi, ayrıca vatandaşların dikkatli olmaları konusunda hoparlörlerden sık sık duyuru yaptı.

-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu
-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu
-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu
-Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Tatvan, Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel -Tatvan'da buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu - Son Dakika


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