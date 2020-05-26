Tatvan'da camilerin ibadete açılmasıyla ilgili toplantı yapıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Bitlis'in Tatvan ilçesinde alınan tedbirler kapsamında toplu ibadetlere kapatılan camilerin yeniden açılması amacıyla bir toplantı düzenlendi.
Tatvan Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda, ilçedeki camilerin yeniden ibadete açılması, cuma namazı kılınacak alanların belirlenmesi ve ibadethanelerde alınacak tedbirler konuşuldu.
Tatvan Kaymakam Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve kamu kurum amirleri de katıldı.