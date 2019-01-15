Tatvan'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Öldürdü
58 dakika önce
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
BİTLİS'in Tatvan
ilçesinde yolda yürüyen Abdurrahman Güler (47), apartmanın çatısından düşen kar kütlesinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay bugün öğle saatlerinde Tatvan ilçesi İşletme Mahallesi Hal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yürüyen Abdurrahman Güler'in başına, 6 katlı apartmanın çatısından kar kütlesi düştü. Ağır yaralanan ve ambulanla hastaneye kaldırılan Güler, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Güler'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:43 Kaynak: DHA
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