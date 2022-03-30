Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor - Son Dakika
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Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor

30.03.2022 19:38
Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatılara biriken kar ve buz sarkıtları temizleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatılara biriken kar ve buz sarkıtları temizleniyor.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin can ve mal kaybına neden olmasının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kaymakamlık ve belediyenin uyarıları sonucu bina sahipleri çatılarda birike karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede kar yağışını etkili olduğu günden bu yana sürekli anons yaparak vatandaşları bu konuda uyardıklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin de tehlike arz eden bina sahiplerine ulaşarak önlemler konusunda uyarıda bulunduğunu anlatan Geylani, "Uyarılar hem anons şeklinde hem de birebir görüşülerek yapılıyor. Çatı temizliği konusunu sıkı tutuyoruz ve gerekli önlemlerin alınması için bu konunun üzerinde duracağız. Vatandaşlardan da isteğimiz çatı saçaklarına ve kar ile buz sarkıtlarına dikkat etsinler, sürücüler araç parkı konusunda tehlike arz eden yerlerden uzak dursunlar. İlçedeki çatı temizliği devam ediyor, en kısa sürede bu çalışmanın tamamlanması için bina sahiplerini sürekli uyarıyoruz." diye konuştu.

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Tatvan, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor - Son Dakika


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