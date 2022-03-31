Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor

31.03.2022 02:57

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatılara biriken kar ve buz sarkıtları temizleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatılara biriken kar ve buz sarkıtları temizleniyor.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerinin can ve mal kaybına neden olmasının engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kaymakamlık ve belediyenin uyarıları sonucu bina sahipleri çatılarda birike karları temizlemeye başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede kar yağışını etkili olduğu günden bu yana sürekli anons yaparak vatandaşları bu konuda uyardıklarını söyledi.

Zabıta ekiplerinin de tehlike arz eden bina sahiplerine ulaşarak önlemler konusunda uyarıda bulunduğunu anlatan Geylani, "Uyarılar hem anons şeklinde hem de birebir görüşülerek yapılıyor. Çatı temizliği konusunu sıkı tutuyoruz ve gerekli önlemlerin alınması için bu konunun üzerinde duracağız. Vatandaşlardan da isteğimiz çatı saçaklarına ve kar ile buz sarkıtlarına dikkat etsinler, sürücüler araç parkı konusunda tehlike arz eden yerlerden uzak dursunlar. İlçedeki çatı temizliği devam ediyor, en kısa sürede bu çalışmanın tamamlanması için bina sahiplerini sürekli uyarıyoruz." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor - Son Dakika


Son Dakika
00:55 4 kişilik aile silahla vurularak öldürülmüştü! Yalan ifade ele verdi! 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
00:45 İki kadın taraftarın açtığı pankart maçın önüne geçti: Ronaldo'nun spermlerini istediler
00:28 Hemşire ölmek üzere olan hastalarla ilgili anlattıklarıyla korkuttu: Karşılarında sanki biri var
00:22 Motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi
23:59 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
23:55 Kourtney Kardashian'dan iddialı ayna pozu geldi
23:25 Beyaz Saray'dan gündem olacak iddia: Rus askeri yetkilileriyle Putin arasında gerilim var
23:23 Sözde Güney Osetya Cumhuriyeti Rusya'ya katılmaya hazırlanıyor
22:22 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi
22:03 Putin, Rus medyasına talimatı verdi: Abramoviç'i yazmayı bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 03:05:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da çatılarda biriken karlar temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement