Son Dakika Haberleri: Tatvan'da "Ceviz Yetiştiriciliği" kursu
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Tatvan'da "Ceviz Yetiştiriciliği" kursu

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik "ceviz yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.

Tatvan'da
Bitlis'in Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik "ceviz yetiştiriciliği" kursu düzenlendi.

"Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" adlı proje kapsamında İŞKUR destekli olarak ilçenin Adabağ köyünde düzenlenen kursa 19 çiftçi katılım gösterdi. Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından verilen eğitimlerde, çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı olarak 148 saat süreli eğitim verildi. Ayrıca köyde ceviz bahçelerindeki hastalık ve zararlıları yerinde incelenerek kursiyerlere mücadele yöntemleri, cevizde kullanılan kimyasal ürünler ile cevizde uygulanması gereken kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzenlenen kurs ile ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban; cevizin önemli geçim kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Düzenlenen kursa 19 çiftçinin katılım gösterdiğini belirten Kurban, "Eğitim alan çiftçilerimiz ceviz yetiştiriciliği hakkında yeni bilgiler öğrenme imkanı buldular. Çiftçilerin ceviz yetiştiriciliği kursunda kazandıkları bilgiler ışığında daha bilinçli bir şekilde tarımsal üretim yapacaklardır. Bir ceviz ağacının ortalama ekonomik ömrü 80 yıldır. Cevizin yetiştiriciliği doğru bir şekilde yapılırsa verimi de artacaktır. Ben bu vesile ile düzenlenen kursun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kursiyerler de; verilen eğitimden çok memnun olduklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:08 Kaynak: İHA
Bitlis, Tatvan, Güncel
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