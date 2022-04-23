Tatvan'da "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hayata geçen "81 İlde Çocuklarımız ile Birlikteyiz Projesi" kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü'nün Tatvan sahilinde organize edilen "Çevre ve Çocuk Şenliği" etkinliğinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

İşletme Parkı'nda düzenlenen programa katılan Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz, çocuklarda çevre bilincini artırmak ve sıfır atık projelerinde daha etkili sonuçlar elde etmek amacıyla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Program kapsamında taş boyama, kavanoz kumbaralar, ahşap boyama ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlediklerini aktaran Yorulmaz, "Özellikle köy ve mezralardaki öğrencilerimizi buraya getirerek doğa, çevre ve geri dönüşüm ile alakalı bilgilendirici etkinliklerimize dahil ettik. Aynı zamanda, yüz boyama etkinliği ile ikramların yanı sıra Hacivat ve Karagöz gösterisi yapıldı. Bu etkinlikle, doğayı korumak, çevreyi temiz tutmak ve geri dönüşümden en uygun şekilde faydalanmak konularında farkındalık oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.