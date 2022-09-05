Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
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Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu

05.09.2022 09:18

- Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

- Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan hortum paniğe neden olurken, o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan devasa hortumlar görenleri şaşkına çevirdi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederken, havalanan toz ise etrafa saçıldı. Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da çıkan hortum paniğe neden oldu - Son Dakika

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