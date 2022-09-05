Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan devasa hortumlar görenleri şaşkına çevirdi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederken, havalanan toz ise etrafa saçıldı. Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

- Tatvan 'da çıkan hortum paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

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