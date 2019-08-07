Tatvan'da çocuklara astronomi eğitimi verildi

Bitlis
'in Tatvan
İlçesinde "Astronomi Günleri" etkinliği kapsamında çocuklara eğitim verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle başlattığı yaz atölyeleri kapsamında 4 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Van Gölü
sahilinde düzenlenen etkinlikte hayalimdeki uzay, güneş saati, iğne deliği kamerası, ay dünya ve güneş modeli atölye çalışmalarına katılan çocuklar, uzay, gezegenler ve geçmiş tarihten şimdiye kadar astronomi biliminin gelişimi hakkında bilgilendirildi.
Çocukların gelişimi için yaz tatili döneminde bir çok etkinlik yaptıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, bugün düzenlenen etkinliğin de bunlardan biri olduğunu söyledi.
Yüzer, "Etkinlik sayesinde çocuklarımız hayalimdeki uzay, güneş saati, iğne deliği kamerası, ay dünya ve güneş modeli gibi birçok atölyeye katıldı. Etkinlik için dışarıdan gelen öğretmenlerimiz de oldu. Projeye destek sunan DAKA'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.