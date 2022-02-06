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Tatvan'da "Dengbejler Gecesi" - Son Dakika

Tatvan'da "Dengbejler Gecesi"

06.02.2022 10:04
Tatvan'da "Dengbejler Gecesi"

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dengbejler Gecesi" düzenlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dengbejler Gecesi" düzenlendi.

Belediye tarafından Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen etkinlikte dengbejler, seslendirdikleri kılamlarla (şarkı) sahne aldı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, bir kültürü korumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kılamların geçmişte yaşanan olayları konu aldığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Geleneklerin nesilden nesile aktarılması gerekiyor. Kentimizde dengbejlik kültürünü yaşatmak için böyle bir gece hazırladık. Etkinliğimize vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek."

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Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da 'Dengbejler Gecesi' - Son Dakika


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