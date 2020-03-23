Tatvan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor - Son Dakika

BİTLİS'te Tatvan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan dezenfeksiyon ekibi ilçede her gün belirlenen noktalarda çalışma yapıyor. Özellikle pazar yerleri, haftalık pazar kurulum gününden bir gün önce baştan sona temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Park ve çocuk oyun alanlarında günlük olarak dezenfekte çalışması yapan ekipler, cadde ve sokakları da baştan sona yıkayarak temizliyor. Belediye ekipleri ayrıca, evlerinde çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastaların taleplerini de karşılıyor.