Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Doğa Yürüyüşü

Tatvan'da Doğa Yürüyüşü

56 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Tatvan'da Doğa Yürüyüşü, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Bitlis Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından ilçenin Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinliğe vatandaşların yanı sıra Bitlis Orman İşletme İl Müdürü Tahir Baydaş, Tatvan Orman İşletme Şefi Volkan Yeler ile TEMA üyeleri katılım gösterdi. Etkinlik kapsamında Van Gölü sahilinde bir araya gelen gönüllüler, hep birlikte sahil şeridi boyunca doğa yürüyüşü yaptı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sonunda, katılımcılara fidan hediye edildi.

Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında kurum olarak Bitlis'te bir takım etkinlikler düzenlediklerini belirten Bitlis Orman İşletme İl Müdürü Tahir Baydaş, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

TEMA Vakfı Bitlis İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Hülya Durmaz Bekmezci ise, Bitlis Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Bitlis merkez, Mutki, Tatvan ve Genç TEMA üyeleri ile katılım gösterdiklerini ifade etti.

Düzenlenen etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ve ikramlarla sona erdi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel
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