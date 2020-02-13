Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı

6 saat önce

Yoğun kar, tipi ve fırtınadan dolayı hayatın olumsuz yönde etkilendiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sokak hayvanları ve yabani hayvanlar ile kuşlar için doğaya bir (1) ton yem bırakıldı.

Yoğun kar, tipi ve fırtınadan dolayı hayatın olumsuz yönde etkilendiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sokak hayvanları ve yabani hayvanlar ile kuşlar için doğaya bir (1) ton yem bırakıldı.

Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı

Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti 24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]