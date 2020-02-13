Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı - Son Dakika

Tatvan'da doğaya bir ton yem bırakıldı
6 saat önce
Yoğun kar, tipi ve fırtınadan dolayı hayatın olumsuz yönde etkilendiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sokak hayvanları ve yabani hayvanlar ile kuşlar için doğaya bir (1) ton yem bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Yoğun kar, tipi ve fırtınadan dolayı hayatın olumsuz yönde etkilendiği Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sokak hayvanları ve yabani hayvanlar ile kuşlar için doğaya bir (1) ton yem bırakıldı.
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