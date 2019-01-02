Tatvan'da Dondurucu Soğuklar
21 dakika önce
Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve son bir haftadır yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına giren Bitlis'te, binaların saçaklarında boyları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
Türkiye
'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve son bir haftadır yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına giren Bitlis
'te, binaların saçaklarında boyları 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Sibirya
soğuklarının iyiden iyiye etkisini göstermeye başladığı kentte, özellikle Tatvan
ilçesinde hem kar yağışı hem de soğuk havalar etkili oluyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri bulduğu Tatvan'da, adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Soğuk havalar nedeniyle birçok irili ufaklı göletin donduğu ilçede, binaların çatılarında ise boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Oluşan buz sarkıtları yoldan geçen vatandaşlar ve araçlar için tehlike oluştururken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çatılarda oluşan sarkıtları kırmaya çalışıyor.
Çatılardaki buz tehlikesine karşı vatandaşlar ise, ana cadde ve ara sokaklarda çatılardan uzak durmaya çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise, sabah erken saatlerde uyanarak ellerine alığı küreklerle karla kaplanan evlerinin önünü açmaya çalıştı. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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