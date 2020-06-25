Tatvan'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

"Tatvan Narkotik Grup Amirliği ile Bitlis Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde ilçe girişindeki polis uygulama noktasında durdurulan şüpheli araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada 307,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiştir. Araçtaki K. A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır."

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