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Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı - Son Dakika

Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı

04.02.2022 22:19

Türkiye Muay Thai Federasyonunca Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kampa İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 50 sporcu katıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonunca Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen kampa İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 50 sporcu katıldı.

Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl altıncısı düzenlenen kamp için Tatvan'ı seçtiklerini söyledi.

Kampa İran ile Azerbaycan'dan 25 sporcu ve Türkiye'nin farklı illerinden 25 sporcu katıldığını belirten Uğur, "5 Şubat'ta Tatvan Kapalı Spor Salonunda Uluslararası Muay Thai Galası düzenleyeceğiz. Sporcularımız bu kampta İnşallah büyük bir gelişimler gösterip Türkiye Milli Takımını uluslararası mecrada çok güzel temsil edeceklerdir. Hedefimiz, ülkemizden bu kampa katılan 25 sporcuyu bu yıl milli takıma kazandırmak." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Ak ise, "Bu kamp güzel bir şölenle renklenecek. Herkesi cumartesi günü düzenlenecek maçları izlemeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı
Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı
Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı

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Muay Thai, Türkiye, Tatvan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da düzenlenen Muay Thai Kampı'na 3 ülkeden 50 sporcu katıldı - Son Dakika
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