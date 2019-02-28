Tatvan'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar nedeniyle eğitime öğleden sonra ara verildi.
İlçede gece başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçe genelinde, pansiyonlu okullar hariç diğer okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:24 Kaynak: AA
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