Tatvan'da el dezenfektan istasyonları kuruldu - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, belirli noktalara el dezenfektanları yerleştirildi.

İlçe merkezinde yürütülen çalışmalara inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, halkın sağlığını korumak amacıyla yerli üretim olan el dezenfekte istasyonlarını belirlenen noktalara kurduklarını söyledi.

Vatandaşları mümkün olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyaran Geylani, "İşi gereği ve acil ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımız kurduğumuz istasyonlarımızdan faydalanabilir. Koronavirüs alabileceğimiz tedbirlerden güçlü değildir. O yüzden her kesin kişisel önlemlerini almalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz. Bu konuda bize düşen görev ve hizmetleri en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Daha önce kurduğumuz araç dezenfekte istasyonu ücretsiz hizmet veriyor. Kamusal alanlarda da dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.