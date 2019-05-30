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Tatvan'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi

2 gün önce

Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.

Tatvan'da el emeği göz nuru ürünler sergilendi, System.String[]
Tatvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri sergi açtı.
Dönem boyunca yaklaşık 500 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler, ilçedeki bir alış veriş merkezinde sergilendi.
Sergi açılışına katılan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, stantları dolaşarak ürünler hakkında ADEM proje koordinatörü Hatice Piral'dan bilgi aldı.
Özkan, yaptığı açıklamada, dönem boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyerek, "Bu güzel eserlerde ve çalışmalarda emeği olan tüm kurs hocalarımızı ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Sergiyi Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir'in eşi Havva Erdemir, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman'ın eşi Pınar Karaman, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani'nin eşi Gülsüm Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, SYDV Müdürü Mesut Karaman, kursiyerler ve çok sayıda davetli gezdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:18 Kaynak: AA
Mehmet Ali Özkan, Karaman, Tatvan, Güncel
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