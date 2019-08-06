Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı
39 dakika önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezince el sanatları sergisi açıldı.
Bitlis Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:35 Kaynak: AA
'in Tatvan
ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezince el sanatları sergisi açıldı.
Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi giriş katında açılan sergide, ADEM kursiyeri ile merkezdeki çocukların yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.
Çok sayıda ürünün yer aldığı sergi, alışveriş merkezinde bir hafta açık kalacak.
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