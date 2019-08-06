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Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı

39 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezince el sanatları sergisi açıldı.

Tatvan'da el sanatları sergisi açıldı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Özel Çocuklar Oyun ve Eğitim Merkezince el sanatları sergisi açıldı.
Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi giriş katında açılan sergide, ADEM kursiyeri ile merkezdeki çocukların yaptığı ürünler beğeniye sunuldu.
Çok sayıda ürünün yer aldığı sergi, alışveriş merkezinde bir hafta açık kalacak.
Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:35 Kaynak: AA
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