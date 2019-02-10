Tatvan'da El Sanatları Sergisine Yoğun İlgi
46 dakika önce
Tatvan Belediyesi bünyesindeki, kültür ve sanat kurslarında eğitim gören kursiyerler tarafından açılan el sanatları sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Tatvan Belediyesi
bünyesindeki, kültür ve sanat kurslarında eğitim gören kursiyerler tarafından açılan el sanatları sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Açılış kurdelesi, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy
ve eşi Melek Aksoy ile Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş
ve davetliler tarafından kesilen sergide filografi, tezhip, ahşap boyama ve birbirinden farklı çok sayıda el sanatları çalışmaları yer aldı.
Başkan Aksoy, Tatvan Belediyesi bünyesinde açılan çok sayıda kurstan yüzlerce kursiyerin yararlandığını belirtti.
Melek Aksoy ise "Kültür Merkezi'ndeki el sanatları kurslarımız devam ediyor. Bu kurslara katılan kursiyerlerimizin aylardır üzerinde uğraştığı el emeği ve göz nuru olan 500'e yakın eserimizi burada sergiledik. Başarılı çalışmaların yer aldığı sergimize vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm davetlilere ve katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Sergiyi ziyaret eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
da Başkan Aksoy ile sergiyi dolaşarak sergideki ürünler hakkında Melek Aksoy'dan bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:34 Kaynak: AA
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