Tatvan'da "empati standı" kuruldu - Son Dakika

Tatvan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "empati standı" kuruldu.

Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla alışveriş merkezinde kurulan stantta engellilerin karşılaştığı zorluklar anlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak gerektiğini ifade eden Geylani, herkesin bu konuda duyarlı olmasını istedi.