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Tatvan'da engelli çocuklara yaş pasta sürprizi

6 saat önce

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ilçedeki zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yaş pasta sürprizi yaptı.

Tatvan'da engelli çocuklara yaş pasta sürprizi, System.String[]

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ilçedeki zihinsel engelli ve otizmli çocuklara yaş pasta sürprizi yaptı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret eden Özkan, sınıfları dolaşarak özel eğitim gerektiren çocuklarla bir araya geldi.

Okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Arzu Özkan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çocuklarla yaş pasta kesti.

Özkan, özel eğitim gerektiren çocuklar için 12 Aralık'ta Tatvan Kültür Merkezi'nde etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ve Tatvan Aile Destek Merkezi Müdürü Hatice Piral ile engelliler gününü kutlayan Özkan, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mehmet Ali Özkan, Arzu Özkan, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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