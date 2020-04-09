Tatvan'da, esnafa ücretsiz maske dağıtımı başladı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, belediye tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmaya devam ediliyor. İlk etapta belediye personelleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine dağıtılan maskeler şimdi de esnafa dağıtılıyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan yeni önlemlerin ardından Tatvan Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor merkezi tarafından üretilmeye başlanan maskelerin dağıtılmaya başlandığını söyledi. Başkan Geylani'nin talimatıyla harekete geçen belediye ve ilçe halk eğitim merkezi kurs hocaları ile kursiyerleri gönüllü olarak üretimine başlanan 20 bin adet maskenin dağıtımına başladı. İlk etapta belediye personelleri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine dağıtılan maskeler şimdi de esnafa dağıtılmaya başlandı. Üretimde belli bir sayıya ulaştıktan sonra maskeler sterilizasyon makinasında steril edildikten sonra beşerli paketler halinde dağıtılıyor. Ücretsiz bir şekilde esnafa dağıtım gerçekleştiren zabıta ekipleri, esnafa maske kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunuyor.

'ÜRETİMİ 50 BİNE ÇIKARMAYA KARAR VERDİK'

Mesleki eğitim merkezinde üretime başlanan maskelerin dağıtımına başlandığını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, şunları söyledi:

"Belediye, kaymakamlık, emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarına ilk etap maskelerimizi teslim ettik. Bununla beraber esnaflarımıza da dağıtıma başladık. Üretim yapıldıkça sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da dağıtmaya başlayacağız. Üretimlerimiz devam etmekte ve üretilecek maske sayısını artırma kararı aldık. İlk etapta 20 bin olan üretim miktarını 50 bin adete çıkardık. Maskeler üretildikçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını yapacağız."