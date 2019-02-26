Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Evde Tüfek ve Mühimmat Ele Geçirildi

Tatvan'da Evde Tüfek ve Mühimmat Ele Geçirildi

2 saat önce

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Tatvan'da Evde Tüfek ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın evinde silah olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 2 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:21 Kaynak: DHA

Tatvan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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