Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı

25.03.2022 16:34
Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fedakar öğretmenler, okulu boyadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fedakar öğretmenler, okulu boyadı.

Benekli Köyü Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, kaymakamlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle okul koridorları ve sınıf duvarlarını görsellerle renklendirdi.

Öğretmenlerden Zeliha Kılıçoğlu, renklerin öğrenciler üzerinde etkisi olduğunu bu nedenle okulu renklendirdiklerini söyledi.

Çocukların görsel zekalarına işaret bırakmak istediklerini anlatan Kılıçoğlu, "Okulu renklendirme çalışmamız kapsamında bina içini bölümlere ayırdık ve birinci katı orman, ikinci katı okyanus, üçüncü katı da soyut renk olarak temalandırdık. Yaklaşık bir hafta sürecek olan çalışmalarımızı dersten sonraki saatlerde ve okulun tatil olduğu günlerde yapıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı AKUT Bitlis İl Temsilciliği törenle açıldı Kızıltepe'de Eğitim Çalıştayı başladı Kızıltepe'de Eğitim Çalıştayı başladı

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika


Son Dakika
17:02 Son Dakika: ABD Başkanı Biden'la görüşmek için yola çıkmıştı! Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın olduğu uçak Varşova'ya dönerek acil iniş yaptı
17:00 Volkan Demirel'den şaşırtan açıklama: Benim zamanımda sosyal medya olsa oynamazdım
16:47 Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'daki operasyonun birinci etabı tamamlandı
16:36 AK Partili Şamil Tayyar'ın Bekir Pakdemirli'ye tepkisi dinmiyor!
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e, "Barış için atılacak adımın mimarı sen olmalısın" diyecek
16:30 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kucaklaşmadığımız kesimlerle kucaklaşmak istiyoruz!
16:21 TÜİK açıkladı: Son 5 yılda yaşlı nüfus arttı, 100 yaş ve üzeri en fazla yaşlıya sahip illerden biri İstanbul oldu
16:16 Mesut Özil kadro dışı bırakıldı ama "Aslolan Fenerbahçe'dir" diyerek, taraftarın gönlüne taht kurdu
16:15 Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya 132 TL ödeyince, kendini tutamadı: Uçmuş bunlar!
16:04 Beşiktaş Başkanı Çebi açıkladı: Valerien Ismael'in gelmesini eski hoca Önder Karaveli istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 17:13:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement