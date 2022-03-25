Tatvan'da fedakar öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde fedakar öğretmenler, okulu boyadı.

Benekli Köyü Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, kaymakamlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle okul koridorları ve sınıf duvarlarını görsellerle renklendirdi.

Öğretmenlerden Zeliha Kılıçoğlu, renklerin öğrenciler üzerinde etkisi olduğunu bu nedenle okulu renklendirdiklerini söyledi.

Çocukların görsel zekalarına işaret bırakmak istediklerini anlatan Kılıçoğlu, "Okulu renklendirme çalışmamız kapsamında bina içini bölümlere ayırdık ve birinci katı orman, ikinci katı okyanus, üçüncü katı da soyut renk olarak temalandırdık. Yaklaşık bir hafta sürecek olan çalışmalarımızı dersten sonraki saatlerde ve okulun tatil olduğu günlerde yapıyoruz." dedi.