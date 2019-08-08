Tatvan'da fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 'fuhuş için aracılık etme', 'fuhuşa yer temin etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak isteyenlere' yönelik yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 kadın tutuklandı.Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş için aracılık etme', 'fuhuşa yer temin etmek ve bunun yolunu kolaylaştırmak isteyenlere' yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından Tatvan ilçesinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, yabancı uyruklu G.Ö., L.A. ve A.A. ile onlara yardım ettiği belirtilen M.A.B gözaltına alındı. Sorgularını ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.A.B adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 3 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilere ayrıca 18 bin 424 lira idari para cezası verildi.