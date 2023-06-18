Tatvan'da gazeteciye saldırı hakkında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tatvan'da gazeteciye saldırı hakkında 2 kişi tutuklandı

18.06.2023 13:51

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı. Olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, 'silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan polis memuru ile Tatvan Belediyesi çalışanı tutuklandı.

İFADE VERDİLER

Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı

"BİR DAHA YAZARSAN GEBERİRSİN" DEMİŞLER

Tatvan Belediyesi'ndeki usulsüzlük iddialarını 2 gün önce gündeme getiren gazeteci Sinan Aygül, darbedildiğini dün sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu: "Biraz önce Tatvan'da belediye başkanı Mehmet Emin Geylaninin silahlı korumalarının saldırısına uğradım. Belediyeye ait araçtan inerek saldıran şahıslar arkamdan kafama vurduktan sonra küfrederek 'Bir daha başkan hakkında yazarsan geberirsin' diye tehditler ettiler. Tavan Devlet Hastanesine götürülüyorum." ifadelerini kullandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı

HEMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Aygül'ün darbedildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI "İLGİM YOK" DEDİ

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak olayla ilgisi olmadığını söyledi. Geylani, "Bugün yaşanan talihsiz olay ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Yaşanan talihsiz olay ile ilgili Belediye personelimiz Yücel Baysali açığa alınmıştır. Olayın bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

Tatvan'da gazeteciye saldıran polis ve belediye çalışanı tutuklandı
Mehmet Emin Geylani
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • abbas afsin: ali yerlikaya derhal beledıye baskanını gorevden almalı adli işlem yapılmalı Cevap Yaz 11 3 Yayından Kaldır
  • Ali murat Çetinkaya: mutlaka savcılar ve hakimler kamara kayıtlarını izlesinler eger kendileri bunu tasvif ediyorsa bizde edelim edemeyiz adalet mülkün temelidir sonra her gelen bunu yapmaya kalkar başkanda ifade vermesi gerek Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
  • EKREM Korkmaz: Azmettiren neden tutuklanmıyor ! Cevap Yaz 25 2 Yayından Kaldır
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Tatvan Belediyesi, Sinan Aygül, Tatvan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da gazeteciye saldırı hakkında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da gazeteciye saldırı hakkında 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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