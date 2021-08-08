Üye Girişi
Tatvan'da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar - Son Dakika

Tatvan'da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar

08.08.2021 00:57
Tatvan'da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde genç girişimciler kendi imkanlarıyla ortez-protez üretiyorlar.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde genç girişimciler kendi imkanlarıyla ortez-protez üretiyorlar.

Kendi imkanlarıyla ortez-protez üreten genç girişimciler Bitlis ve çevre illerde bir ilke imza atıyorlar. Bitlis Tatvan'da ortez-protez yapım ve uygulama merkezinde çalışan genç girişimciler engelsiz hayatlar için hem mücadele ediyor hem de kendilerine kazanç sağlıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan ortez-protez üreticisi Ömer Uluç, "Bölgemizde olan engelli insanlarımıza halkımıza engelsiz bir yaşam sunabilmek için bu faaliyeti göstermekteyiz. Yani bu şekilde insanlarımıza elimizden geldiğince ortez olsun protez olsun bütün işlerini yapabiliyoruz. Bunun için öncelikli aşamamız hastalarımızın ölçülerini alıyoruz. Ölçülerine göre hastalıklarına göre kalıp işliyoruz. Kalıbına göre malzemesini çekiyoruz. Bu şekilde prova yapıyoruz. Provadan sonra eksik olan taraflarını tamamlayıp hastalarımıza uygulatıyoruz. ve burada belli bir süre eğitimlerini veriyoruz. Eğitimlerini verdikten sonra hastalarımızı gönderiyoruz. O şekilde buradaki bütün Bitlis halkına sesleniyorum. Burada başka bir yapım ve uygulama merkezi olmadığı için ve halkımızın da bunun bilincinde olmadığını görüyoruz. Birçok halkımız engelli olarak şuanda yaşam sürdürmektedir. Çok zorluklar çektiğini görebiliyoruz. Bundan kaynaklı olarak hani buraya gelip normal engelsiz insanlar gibi herkes gibi sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Bu cihazları kullanarak normal insanlar gibi herhangi bir engel teşkil etmeden günlük hayatlarında kullanabilecekleri cihazları yapabiliyoruz. ve engelsiz bir yaşam diliyoruz onlara" dedi.

Ortez-protez teknikeri Ali Çelebi ise "Bu işi yaklaşık olarak 5 senedir yapıyorum. Bölgemizde büyük bir eksiklik olduğu için bu işe girişme planı yaptık. Arkadaşım Ömer Uluç ve destekçim olan birkaç arkadaşım oldu. Buna başladığım zaman ilk etapta zorluklar çektim tabi ki. Sonrasında buna başlamam gerektiğini düşündüm. Protez-ortez işine başladım. Bölgemiz adına büyük bir eksiklik olduğu için biz bu eksiği tamamlamak adına protez-ortez girişimine başladık. Yaptıktan sonrada halkımızın gerçekten de büyük bir eksiklik yaşadığını fark ettik. Bu eksikliği gidermek için bütün elimizden gelen maddi ve manevi desteği de sağlayacağımıza buradan halkımıza belirtmek istiyoruz" dedi

Ortez takılan Mehmet Ali Karaca'nın babası İrfan Karaca, "Mehmet Ali oğlum yaklaşık 5 yıldır fizik tedavi görüyor. Ayaklarının sinir damarında hasar var. Onu tedavi ediyoruz. Ortez-protez kullanması gerekiyor. Tatvan'da olan arkadaşlardan temin ettirdik yardımcı oldular. Girişim ortopedi Tatvan'da yardımcı oldular yaptılar. Oğlum şuan çok rahat yürüyor. Teşekkür ederim bu arada onlara da. Olması bizim faydamıza olması çok yararlı çok faydalı bir şey" dedi. - BİTLİS

Ömer Uluç, Bitlis, Tatvan, Protez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tatvan'da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 23:03 Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu 22:41 Community Shield maçında Leicester City, Manchester City'i 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi 18:12 Kitapları olay yaratan gazeteci yazdı: Angelina Jolie, annesinin sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdi Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti 17:26 Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önünde küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor Chelsea, 115 milyon euro bonservis karşılığında Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor         
23:24
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı         
22:10
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar         
18:09
40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı         
17:14
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı         
15:19
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 01:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tatvan'da genç girişimciler kendi imkânlarıyla ortez-protez üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement