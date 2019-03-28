Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Görev Yapan Başarılı Güvenlik Korucuları Ödüllendirildi

Tatvan'da Görev Yapan Başarılı Güvenlik Korucuları Ödüllendirildi

39 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan başarılı 22 güvenlik korucusu, İlçe Jandarma Komutanlı tarafından ödüllendirildi.

Tatvan'da Görev Yapan Başarılı Güvenlik Korucuları Ödüllendirildi, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan başarılı 22 güvenlik korucusu, İlçe Jandarma Komutanlı tarafından ödüllendirildi.

Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle görevlerinde etkin başarı sağlayan güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediye takdimi gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan tarafından başarı belgeleri takdim edilen güvenlik korucularına, ayrıca görev ile ilgili muhabere ve iletişimin sağlanması, görev yerlerindeki verilerin aktarılması, görev etkinliğinin artırılması amacıyla yeni teknolojiye uygun cep telefonu hediye edildi.

Güvenlik korucularına başarı belgesi ve hediyelerini takdim eden İlçe Jandarma Komutanı Sinan Tercan, tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Başarı belgesi ve hediye edilen cep telefonlarını teslim alan güvenlik korucuları da, teşekkürlerini dile getirdiler. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:24 Kaynak: İHA

Tercan, Bitlis, Jandarma, Tatvan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi Son Dakika! Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Son Dakika! YSK Başkanı Güven: Vatandaş, Tüm Sandıkların Islak İmzalı Sayım Döküm Cetvelini Görebilecek Son Dakika! Malta Ordusu, Kaçırılan Tankerin Kontrolünü Ele Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 10:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tatvan'da Görev Yapan Başarılı Güvenlik Korucuları Ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]