Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

14.06.2022 17:19
Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 21 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 2 yıllık salgın sürecinin ardından ilk hacı kafilesini dualarla uğurladıklarını söyledi.

Tatvan Müftüsü Zahit Demirel ise kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adayları ve yakınlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

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Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'da hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı - Son Dakika

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